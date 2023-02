Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230202-2: Täter hebelten Tür eines Geldinstituts auf

Bedburg (ots)

Vernebelungsanlage löste aus

Polizisten haben in der Nacht zu Donnerstag (2. Februar) in Bedburg die Fahndung nach mindestens zwei unbekannten Tätern aufgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, die Schiebetür einer Bank aufgehebelt zu haben.

Ermittler suchen Zeugen, die die beiden dunkel gekleideten und vermummten Personen gesehen haben oder weitere Hinweise zur Tat geben können. Hinweise richten Sie bitte telefonisch unter 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de an die Beamten des Kriminalkommissariats 22.

Gegen 2.45 Uhr verschafften sich die Täter Zutritt zu einer Bankfiliale an der Graf-Salm-Straße. Ersten Erkenntnissen zufolge hebelten sie die Tür mit einem Werkzeug auf. Im Gebäudeinneren löste dann die Vernebelungsanlage aus. Daraufhin flohen die Täter in bislang unbekannte Richtung. Kriminalbeamte sicherten die Spuren am Tatort. (akl)

