Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230203-2: Verdächtiger nach Brandstiftung vorläufig festgenommen

Elsdorf (ots)

Bewohner der betroffenen Unterkunft blieben unverletzt

Am Donnerstagabend (2. Februar) hat die Polizei nach einem Brand einer Scheune in Elsdorf einen Verdächtigen (18) vorläufig festgenommen. Er gab gegenüber den Polizisten an, das Feuer selbst entfacht zu haben. Seine Beweggründe und die Rekonstruktion des Tathergangs ermitteln nun die Beamten des Kriminalkommissariats 11.

Nach ersten Erkenntnissen soll der 18-Jährige selbst die Feuerwehr über den Brand in der Neustraße informiert haben. Zeugen schilderten, dass Flammenschein und eine starke Rauchentwicklung von der Straße aus zu erkennen waren. Das Feuer schlug jedoch nicht auf das angrenzende Wohnhaus über. Alle Bewohner blieben unverletzt. Polizisten nahmen den Beschuldigten vorläufig fest und sicherten den einsturzgefährdeten Gebäudeteil. Der 18-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der Brandstiftung verantworten. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell