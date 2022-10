Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pessebericht vom Wochenende

Unfall mit Quad - zwei Verletzte Personen, darunter ein Kind

Am Samstagnachmittag ereignete sich gg. 16.00 Uhr ein Unfall mit einem Quad auf einem privaten Gelände in Unzenberg. Hierbei wurde eine 57-jährige Frau schwer und ein 8-jähriger Junge leicht verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand prallte das mit den beiden Personen besetzte Quad auf einem Privatgelände gegen einen größeren Stein, wodurch beide vom Quad geschleudert wurden. Die Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Krankenhaus geflogen, sie erlitt allerdings keine lebensbedrohlichen Verletzungen. Der Junge wurde mit leichteren Verletzungen mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus verbracht. Die genaue Unfallursache ist derzeit noch nicht geklärt, die polizeilichen Ermittlungen wurden eingeleitet.

Diebstahl von vier Puten in Leideneck

Bereits am vergangenen Samstag, den 22.10.2022, wurden zwischen ca. 15.oo Uhr und 17.30 Uhr vier ausgewachsene Puten aus einem Gehege, welches zwischen Leideneck und dem Fichtenhof gelegen ist, gestohlen. Täterhinweise werden an die Polizeiinspektion Simmern erbeten.

Erneuter Einbruch in Optikergeschäft in Kastellaun

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es erneut zu einem Einbruch in ein Optikergeschäft am Marktplatz in Kastellaun. Der oder die Täter drangen gewaltsam durch eine rückseitig gelegene Tür in das Geschäft ein. Über das Diebesgut können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Täterhinweise bzw. Hinweise zum Vorfall werden an die Polizeiinspektion Simmern erbeten

