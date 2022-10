Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht Polizei Bendorf, Wochenende, Fr., 28.10.22 - So., 30.10.22, 09:10 Uhr

Bendorf (ots)

Feuerlöscher entwendet, Inhalt auf Pkw entleert -Zeugenaufruf- Vallendar: Bereits am späten Donnerstagabend, 27.10.2022, wurde nach derzeitigem Stand, durch junge Personen, zunächst ein Feuerlöscher entwendet, der dann am Willy-Brand-Ufer, auf einem geparkten Pkw VW Golf entleert wurde. Wo genau der Feuerlöscher entwendet wurde, steht aktuell noch nicht fest. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugen des Vorfalles, bzw. der / die Geschädigte des entwendeten Feuerlöschers, werden gebeten, sich mit der Polizei Bendorf, Tel.: 02622/94020, oder E-Mail: pibendorf@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen. Geparkter Pkw mutwillig beschädigt -Zeugenaufruf- Vallendar: Im Zeitraum, von Freitagabend, bis Samstagmittag, wurde durch bisher unbekannte Täter, das Heck eines geparkten Pkw VW Polo, in der Straße "Beuelsweg", mutwillig beschädigt. Der Schaden wird auf mehrere Hundert Euro beziffert. Bereits in der Nacht zuvor kam es zu einer anderen Sachbeschädigung an dem geparkten Pkw. Hinweise werden an die Polizei Bendorf, Tel.: 02622/94020, oder E-Mail: pibendorf@polizei.rlp.de, erbeten. Nach Zusammenstoß beide Pkw nicht mehr fahrbereit Vallendar: Am Samstagvormittag, kam es im Einmündungsbereich Rheinstraße / Wilhelm-Roos-Straße, zum Zusammenstoß zweier Pkw. Glücklicherweise wurden die Insassen hierbei nicht verletzt. Jedoch waren beide Pkw nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der verursachte Sachschaden wird auf einen hohen 4-stelligen Bereich beziffert. Ruhestörungen im Dienstgebiet Im Berichtszeitraum kam es im Dienstgebiet der Polizei Bendorf zu insgesamt 6 Ruhestörungen, bei denen die Einsatzkräfte der Polizei einschreiten und die Ruhe herstellen mussten.

