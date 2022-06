Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Beim Einparken Auto beschädigt und abgehauen - Polizei sucht Zeugen

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine zunächst unbekannte Autofahrerin verursachte am Donnerstagmittag in Ketsch einen Verkehrsunfall und fuhr anschließend einfach davon. Die zunächst Unbekannte stieß gegen 11.30 Uhr bei Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz des Friedhofs in der Rosenstraße gegen einen dort geparkten Mercedes. Anschließend fuhr sie einfach davon. Es war Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro entstanden. Aufgrund eines Zeugenhinweises konnte die 75-jährige Unfallverursacherin jedoch rasch ermittelt werden. Gegen sie wird nun wegen Unfallflucht ermittelt.

Zur abschließenden Klärung des Unfallablaufs sucht die Polizei Zeugen des Unfalls. Insbesondere werden zwei Frauen gesucht, die offenbar den Unfallhergang beobachtet hatten. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202/288-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell