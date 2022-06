Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt-Ost: Zündelnde Schüler stecken Zeitungen in Brand, Feuerwehr löscht den Brand in der Jungentoilette

Mannheim-Neckarstadt-Ost (ots)

Am gestrigen Montagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, setzte vermutlich ein bislang unbekannter Schüler einer Schule in der Maybachstraße in der Jungentoilette einen Stapel mit Zeitungen in Brand.

Ein Brandalarm wurde ausgelöst und die Berufsfeuerwehr Mannheim rückte mit einem Löschzug an der Bildungseinrichtung an. Von außen war eine leichte Rauchentwicklung feststellbar und der Brandort in dem Schulgebäude konnte bald lokalisiert werden.

Die Flammen hatten nicht auf feste Gebäudeteile übergegriffen und konnten schnell gelöscht werden. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Verletzt wurde niemand. Nachdem die Toilette und die Flure ausreichend gelüftet waren, konnte der Unterricht fortgesetzt werden.

Zum Zeitpunkt der in Brandsetzung fand in der Bildungseinrichtung noch Schulbetrieb statt. Die Lehrkräfte und die Schüler hatten aber bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte das Gebäude nach draußen verlassen.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt legt nach Anschluss der Ermittlungen Anzeige an die Staatsanwaltschaft vor.

