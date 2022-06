Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Wallstadt: Beim Vorbeifahren Spiegel beschädigt - Zeugen gesucht

Mannheim-Wallstadt (ots)

Einen Verkehrsunfall verursachte ein unbekannter Autofahrer am Montagabend im Stadtteil Wallstadt. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen 22.45 Uhr mit seinem Fahrzeug die Frankenstraße in Richtung Königshofer Straße. Dabei blieb er mit seinem Außenspiegel am Spiegel eines am Fahrbahnrand geparkten VW-Golf hängen und beschädigte diesen. Anschließend fuhr er einfach davon. Ein Zeuge, der einen lauten Knall vernommen hatte und anschließend den beschädigten Außenspiegel wahrnahm, verständigte daraufhin die Polizei. Den Unfall selbst hatte er nicht beobachtet.

Nach deren Eintreffen konnten Polizeibeamte an der Unfallstelle neben dem beschädigten Golf, dessen Spiegel abgebrochen und nun lose herunterhing, auch den abgerissenen Spiegel des Unfallverursachers auffinden.

Nach momentanem Stand der Ermittlungen handelt es sich beim dem verursachenden Fahrzeug um einen älteren Mercedes der C- oder E-Klasse in der Farbe dunkelblau.

Weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal, Tel.: 0621/71849-0 zu melden.

