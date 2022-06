POL-MA: Gaiberg, Rhein-Neckar-Kreis: Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Nachdem am Donnerstag, dem 23. Juni, eine 64 Jahre alte Frau tot in ihrem PKW aufgefunden wurde, werden die Ermittlungen fortgesetzt. Die Frau wurde am Donnerstag als vermisst gemeldet und in der Folge durch die Polizei tot in ihrem PKW in einem Gewerbegebiet in Sinsheim ...

