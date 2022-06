Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bergheim: Unfall im Parkhaus - Zeugen und Unfallbeteiligte gesucht

Heidelberg-Bergheim (ots)

Beim Ausparken zweier Fahrzeuge kam es am Montagabend in einem Parkhaus im Stadtteil Bergheim zu einem Zusammenstoß. Ein 48-jähriger Mann fuhr gegen 18.15 Uhr in einem Parkhaus in der Poststraße mit seinem Mercedes rückwärts aus einer Parklücke. Zur gleichen Zeit fuhr eine unbekannte Frau mit ihrem Fahrzeug ebenfalls rückwärts aus einer Parklücke heraus. Dabei stießen beide Fahrzeuge zusammen. Der 48-Jährige fuhr anschließend davon, da ein weiteres Auto von hinten herangefahren kam. Der 48-Jährige begab sich anschließend jedoch zum Polizeirevier Heidelberg-Mitte, um den Unfall zu melden. Ob die zweite Unfallbeteiligte ebenfalls davongefahren war, konnte er nicht sagen. Bei einer Nachschau in dem Parkhaus konnte das Fahrzeug nicht mehr angetroffen werden.

Von dem zweiten unfallbeteiligten Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um ein schwarzes Auto handelte, das von einer Frau gesteuert wurde.

Die zweite Unfallbeteiligte sowie Zeugen, die den Zusammenstoß beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum zweiten Fahrzeug und dessen Fahrerin geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/99-1700 zu melden.

