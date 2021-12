Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Drifter am Kaufland

Hermeskeil (ots)

Am Freitag, dem 26.11.2021, gegen 21:50 Uhr, kam es auf dem Kaufland-Parkplatz in Hermeskeil zu einem Vorfall im Straßenverkehr, bei dem eine weibliche Person und ihr Kind gefährdet wurden. Beim verursachenden Fahrzeug soll es sich ersten Zeugenaussagen zu Folge um einen BMW, 3er, schwarz, mit auffällig großem "Heckflügel" handeln. Sachdienliche Hinweise, auch durch die gefährdenden Personen, bitte an die Polizeiinspektion in Hermeskeil.

