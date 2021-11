Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfallzeugen gesucht

Birkenfeld Nahe (ots)

Am Dienstag, den 23.11.2021, gegen 15:00 Uhr, kam es im Kreisel Saarstraße/Friedrich-August-Straße, im Bereich der Ausfahrt in Richtung Dienstweiler, zu einem Auffahrunfall. Hierbei soll ein dunkler Pkw und einen vorausfahrenden Mercedes Kombi aufgefahren und anschließend geflüchtet sein. Durch den Zusammenstoß wurden in dem Mercedes eine Frau und ihr Kind verletzt. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Birkenfeld unter der 06782/991-0 erbeten.

