Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: PKW in der Layenstraße beschädigt

Idar-Oberstein (ots)

Zwischen Sonntag, 28.11.2021, 20:30 Uhr und Montag, 29.11.2021, 08:10 Uhr wurde ein in der Layenstraße, Idar-Oberstein ordnungsgemäß geparkter hochwertiger PKW der Marke BMW beschädigt. Bislang unbekannte Täter zerkratzten die rechte Fahrzeugseite des PKWs mit einem bisher unbekannten spitzen Gegenstand. Eine Nachbarschaftsbefragung ergab, dass sich am 29.11.2021 gegen 02:30 Uhr ein schwarzer BMW E39 aus dem Zulassungsgebiet Kusel in dem Bereich der Tatörtlichkeit aufhielt und das später beschädigte Fahrzeug anleuchtete. Es wäre für die Ermittlungen von Bedeutung, ob Zeugen Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich der oben genannten Örtlichkeit machen können.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der 06781/561-0 erbeten.

