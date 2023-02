Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230206-2: Polizei sucht Unfallbeteiligte nach Verkehrsunfällen - Zeugensuche

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Bei Verkehrsunfällen in Brühl, Pulheim und Hürth sind am Freitag (3. Februar) drei Personen (10, 10, 44) leicht verletzt worden. In allen Fällen flüchteten Unfallbeteiligte vom Unfallort. Die Beamten des Verkehrskommissariats suchen Zeugen zur Klärung der Verkehrsunfälle und nehmen Hinweise zu den Unfallbeteiligten unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 7 Uhr war eine Schülerin (10) mit ihrem Tretroller in Brühl unterwegs. An der Straße "In der Maar" Ecke Bonnstraße habe sie beabsichtigt einen Fußgängerüberweg zu überqueren. Dort habe eine bislang Unbekannte mit ihrem silbernen Auto gestanden. Als die 10-Jährige den Fußgängerüberweg passiert habe, sei die etwa 50- bis 55-jährige Autofahrerin losgefahren und mit ihr zusammengestoßen. Dabei zog sich das Kind leichte Verletzungen zu. Anschließend sei die Frau dem Kind bis zum Parkplatz der Schule an der Bonnstraße gefolgt und habe sie angesprochen. Danach sei sie davon gefahren. Die Unbekannte habe rote lockige Haare.

In Pulheim wurde ein Mädchen (10) bei dem Zusammenstoß mit einem Pedelecfahrer leicht verletzt. Laut ersten Erkenntnissen ging die Schülerin gegen 11.20 Uhr mit weiteren Kindern über einen Fußweg in der Verlängerung des Buschwegs in Richtung Bussardweg. Zeitgleich war ein circa 50-jähriger Radfahrer mit seinem schwarzen Pedelec dort unterwegs. Er habe die 10-Jährige von hinten angefahren. Beide Unfallbeteiligten seien gestürzt. Die Schülerin wurde leichtverletzt. Der Mann sei wieder auf sein Zweirad gestiegen und in Richtung "Bussardweg" davongefahren. Er habe schwarze Kleidung, eine schwarze Mütze und eine Brille getragen. Sein Fahrrad sei ebenfalls schwarz und um den Sattel sei ein blaues Schloss gewickelt gewesen.

Bei einem Zusammenstoß mit der Fahrerin eines weißen Kleinwagens in Hürth zog sich eine Fußgängerin (44) leichte Verletzungen zu. Die 44-Jährige habe sich gegen 15.35 Uhr am Kreisverkehr der Straße "Hürther Bogen" und der Luxemburger Straße befunden. Sie sei aus Richtung Luxemburger Straße gekommen und habe an einer Querungshilfe beabsichtigt die Straße zu überqueren. Dort habe verkehrsbedingt eine 20- bis 30-jährige Frau mit ihrem Auto gewartet. Als die Fußgängerin die andere Straßenseite fast erreicht habe, sei die Unbekannte losgefahren und gegen das Bein der 44-Jährigen gestoßen. Die Autofahrerin sei in Richtung Alt-Hürth oder Bundesstraße (B) 265n davon gefahren. Sie habe dunkelblonde Haare, die zum Unfallzeitpunkt zu einem Zopf zusammengebunden waren. Zudem habe sie eine Brille getragen. (sc)

