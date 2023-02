Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230208-1: Atemalkoholvortest zeigte Ergebnis von mehr als 3,2 Promille an - Blutprobe

Brühl (ots)

Beschuldigter steht im Verdacht alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis ein Fahrzeug geführt zu haben

Polizisten haben am Dienstagmittag (7. Februar) das Auto eines 34-Jährigen in Brühl sichergestellt. Ein Arzt entnahm dem Mann auf einer Polizeiwache Blutproben. Dem Beschuldigten wird vorgeworfen sein Auto unter Alkoholeinfluss gefahren zu haben. Zudem ist er laut ersten Erkenntnissen nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 14.15 Uhr rief eine Autofahrerin (59) die Polizei. Sie gab an, dass sie ein Mann mit einem Mazda auf einem Supermarktparkplatz zugeparkt habe. Zudem würde er auf dem Fahrersitz sitzen und auf Ansprache oder Klopfen an der Scheibe nicht reagieren und augenscheinlich schlafen. Als die Beamten auf dem Parkplatz an der Lessingstraße eintrafen, saß der Verdächtige auf dem Fahrersitz des Wagens und schlief. Die Beamten öffneten die Fahrertür, weckten den Mann, vernahmen ihn und befragten Zeugen.

Da die Polizisten bei dem 34-Jährigen einen starken Alkoholgeruch wahrnahmen, führten sie einen Atemalkoholvortest durch. Dieser zeigte ein Ergebnis von mehr als 3,2 Promille an. Die Uniformierten ordneten Blutproben bei dem Mann an, die ein Arzt auf einer Polizeiwache wenig später entnahm. Zudem stellten sie neben dem Auto auch den Fahrzeugschlüssel sicher und untersagten ihm bis zur Ausnüchterung die Fahrt mit nicht erlaubnispflichtigen Fahrzeugen. Der Beschuldigte muss sich nun in Verfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr sowie wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. (sc)

