Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230208-3: Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein - Autofahrer an einem Tag zwei Mal in Kontrolle

Hürth (ots)

Blutproben angeordnet und Fahrzeugschlüssel sichergestellt

Polizisten haben am Dienstagnachmittag (7. Februar) in Hürth einen verdächtigen Autofahrer (50) kontrolliert. Sie stellten fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und einen Führerschein vorzeigte, den er längst hätte abgeben müssen. Bereits 30 Minuten nachdem die Beamten die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und den Führerschein des 50-Jährigen sichergestellt hatten, war der Mann erneut mit seinem VW Golf unterwegs - wieder am Steuer. Diesmal stellten die Polizisten, zur Verhinderung weiterer Straftaten, auch seinen Autoschlüssel sicher.

Gegen 16 Uhr kontrollierten Polizisten den 50-Jährigen auf der Straße "Hürther Bogen". Aufgrund seiner verwaschenen Aussprache und der glasigen Augen führten die Beamten einen Drogenschnelltest mit dem Verdächtigen durch. Die Teststreifen reagierten und zeigten den Konsum von Cannabis an. Zudem ergab die Überprüfung seiner Fahrerlaubnis, dass ihm diese bereits im November 2018 entzogen worden war. Die Polizisten stellten den Führerschein sicher und brachten den Mann in ein Krankenhaus, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Anschließend entließen sie den Mann. Die Polizisten staunten jedoch nicht schlecht, als sie bereits 30 Minuten später den 50-Jährigen in seinen Golf auf der Bonnstraße fahren sahen. Erneut hielten Sie den scheinbar Uneinsichtigen an. Zur Verhinderung weiterer Straftaten stellten sie diesmal den Fahrzeugschlüssel sicher. Der Fahrer muss sich nun wegen des zweimaligen Verdachts des Fahrens unter Drogeneinflusses und ohne Fahrerlaubnis verantworten. (hw)

