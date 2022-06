Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Tiengen: Vorfahrt missachtet - 10000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots)

Von der B 34 herkommend beabsichtigte am Dienstag, 14.06.2022 gegen 14.10 Uhr ein 46 Jahre alter Mann mit seinem Ford auf die L 161 in Richtung Kadelburg einzubiegen. Dabei übersah er den von Gurtweil kommenden und in Richtung Ettikon fahrenden Pkw eines 19-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide Fahrer unverletzt blieben. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von jeweils 5000 Euro, sie mussten abgeschleppt werden. Die L 161 war zur Bergung zeitweise voll gesperrt.

md/tb

