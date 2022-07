LPI-SLF: Angebranntes Essen

Rudolstadt (ots) - Gestern Abend wurde in Rudolstadt Cumbach ein schwarz weißer Border Collie ohne Leine und Herrchen festgestellt. Bisher konnte das Tierheim nicht erreicht werden, deshalb ist der Hund bei der Polizei in Saalfeld. Da er sehr lieb und zutraulich ist, hat er ein Plätzchen in der Leitstelle bekommen und schläft gerade. Ob er von seinem zu Hause träumt? Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Inspektionsdienst Saalfeld ...

