POL-REK: 230208-5: Fahrer flüchtete zu Fuß nach Verkehrsunfall in Kreisverkehr

Erftstadt (ots)

Polizisten stellten Auto sicher

Bei einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos ist am Mittwochmorgen (8. Februar) ein 5-jähriges Mädchen in Erftstadt-Lechenich leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten die Leichtverletzte zur Behandlung in eine Uniklinik während Polizisten die Fahndung nach einem flüchtigen Unfallbeteiligten aufnahmen.

Gegen 8.50 Uhr soll der etwa 60-jährige Fahrer eines Nissans auf der Straße 'An der Patria' in Richtung Bonner Ring gefahren sein. Am Kreisverkehr von Bonner Ring und 'An der Patria' sei der bislang unbekannte Mann in den Kreisverkehr eingefahren. Dabei habe er ersten Erkenntnissen zufolge die Vorfahrt einer Autofahrerin (37) missachtet, die sich mit ihrem Renault bereits im Kreisverkehr befunden haben soll. Sie habe beabsichtigt den Kreisverkehr auf den Bonner Ring in Richtung Kölner Ring zu verlassen. Nach dem Zusammenstoß seien die 37- Jährige und der Unbekannte aus ihren Fahrzeugen ausgestiegen. Nachdem der Fahrer gefragt habe, ob alles gut sei, sei er plötzlich zu Fuß von der Unfallörtlichkeit in Richtung Kölner Ring geflohen. Auf dem Rücksitz der Renault-Fahrerin befanden sich ihre beiden Kinder (w5, m3).

Die hinzugerufenen Beamten leiteten die Fahndung nach dem Unfallbeteiligten ein, nahmen den Unfall auf und stellten den Nissan als Beweismittel sicher.

Der unbekannte Fahrer soll etwa 60 Jahre alt und von schlanker Statur sein. Er habe dunkles Haar und dunkle Arbeitskleidung getragen. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder dem Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de beim ermittelnden Verkehrskommissariat zu melden. (akl)

