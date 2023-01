Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waldbronn - Auto überschlägt sich

Karlsruhe (ots)

Am Freitag gegen 17:35 Uhr kam eine 18-Jährige Autofahrerin aus bislang unklarer Unfallursache auf der Landesstraße 562, zwischen Karlsbad-Langensteinbach und Waldbronn-Reichenbach, von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Strauch. Das Auto überschlug sich und kam im angrenzenden Feld auf dem Dach zum Liegen. Die junge Frau wurde durch Ersthelfer aus dem Auto befreit und mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. An dem Pkw entstand Totalschaden. Zeitweise musste die K 562 zur Durchführung von Bergungsmaßnahmen voll gesperrt werden.

Christina Dörfer, Pressestelle

