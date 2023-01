POL-KA: (KA) Karlsruhe-Mühlburg - Zeugen nach mutmaßlich illegalem Autorennen gesucht

Karlsruhe (ots) - Unbekannte brachen am Mittwoch in ein Einfamilienhaus in der Straße Im Neufeld in Marxzell-Pfaffenrot ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand warfen die Einbrecher zwischen 13:00 Uhr und 21:15 Uhr in Abwesenheit der Bewohner die gläserne Terrassentür mit einem Stein ein und verschafften sich so Zutritt zu dem Wohnhaus. Im Inneren des Anwesens ...

