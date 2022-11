POL-HS: Einbruchdiebstahl auf Baustelle

Geilenkirchen (ots) - In Gillrath wurde am Mittwoch (2.November) ein PKW aufgebrochen. Der unbekannte Täter entwendete die Fahrzeugpapiere aus dem Am Heidberg parkendenden Fahrzeug. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

