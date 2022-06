Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Aufmerksame Zeugen schreiten bei gewalttätiger "Familienangelegenheit" couragiertes ein

Kaarst (ots)

Ein 13-Jähriger griff am Dienstag (28.06.) beherzt ein, als er Zeuge eines eskalierenden Streits zwischen einem Mann und einer Frau wurde. Gegen 18 Uhr war der junge Kaarster nach dem Besuch einer Eisdiele mit seinem Fahrrad im Bereich der Pestalozzistraße unterwegs, als er die Streitenden wahrnahm und die Tragweite der Situation schnell erfasste. Ein Mann trat offensichtlich übergriffig gegenüber einer Frau auf, hatte sie mehrfach gegen ein Auto geschubst und sie letztlich in selbiges gestoßen. Couragiert und selbstbewusst sprach der Junge den Mann an und machte so auch andere Passanten auf den Konflikt aufmerksam, die daraufhin die Polizei verständigten. Keine Sekunde zu früh, denn der bis dato unbekannte Aggressor verwies auf eine angebliche "Familienangelegenheit" und fuhr zügig mit der Frau im Auto davon. Dank einer guten Beschreibung und dem abgelesenen Kennzeichen konnten im weiteren Verlauf die Beteiligten der Auseinandersetzung ermittelt werden. Das vormals streitende Paar hatte sich mittlerweile wohl wieder vertragen, die Frau gab an, nicht verletzt zu sein. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines Körperverletzungsdelikts leitete die Polizei von Amtswegen ein.

