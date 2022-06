POL-NE: Unfall im Einmündungsbereich: Polizei und Rettungskräfte im Einsatz

Rommerskirchen (ots) - In der Zeit von Freitag (24.06.), 21:30 Uhr, bis Samstag (25.06.), 11:30 Uhr, beschädigten offenbar Unbekannte mehrere Gräber auf einem Friedhof an der Straße "Am Teebaum" in Rommerskirchen. Bislang sind der Polizei 12 Gräber bekannt, bei denen Sockel, Grablampen oder Blumenkübel beschädigt oder entwendet wurden. Das Kriminalkommissariat 24 hat die Ermittlungen aufgenommen bittet mögliche ...

