Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230209-2: Autofahrer nach Verkehrsunfall im Krankenhaus verstorben

Erftstadt (ots)

Ermittlungen der Beamten des Verkehrskommissariats dauern an

Nachtrag zur Pressemeldung Ziffer 2 vom 8. Februar 2023

Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Rhein-Erft-Kreis geben bekannt:

Der Senior aus Erftstadt (66), der am Donnerstagmorgen (8. Februar) bei einem Verkehrsunfall in Erftstadt-Liblar schwer verletzt wurde, ist am Donnerstagmittag (8. Februar) in einem Krankenhaus verstorben.

Nach derzeitigem Sachstand war der 66-Jährige gegen 9.20 Uhr von der Bahnhofstraße kommend auf der Fritz-Erler-Straße unterwegs. Aus bislang unbekanntem Grund kam er hinter dem Kreuzungsbereich Fritz-Erler-Straße/Bahnhofstraße nach rechts von der Fahrbahn ab. Sein Auto kollidierte mit einer Straßenlaterne und stoppte schließlich in einem Gebüsch.

Nach Abwägung aller vorliegenden Ermittlungsergebnisse erscheint den Ermittlern des Verkehrskommissariats ein internistischer Notfall als wahrscheinlich. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell