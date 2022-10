Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall auf dem Edeka-Parkplatz

Wittlich (ots)

Am Donnerstag, 29.09.22, gegen 10:30 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz des E-Centers, in Wittlich ein Verkehrsunfall. Hierbei stieß ein dunkelfarbener Toyota gegen einen Einkaufswagen, welcher von einer männlichen Person über den dortigen Zebrastreifen geführt wurde. Der Einkaufswagen wurde dem Mann aus der Hand geschleudert und konnten von einem Passanten festgehalten werden. Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich mit der Polizei Wittlich in Verbindung zu setzen.

