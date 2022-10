Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall verletzter Person

Wittlich (ots)

Am Sonntag, 02.10.2022 ereignete sich gegen 22:45 Uhr an der Zufahrt zum Oktoberfest in Wittlich (Kreisel ehem. Aldi-Zentrallager) ein Verkehrsunfall. Der Mitarbeiter eines Security-Unternehmens öffnete eine Straßensperrung, um einem Reisebus die Durchfahrt zu ermöglichen. Dem Bus folgte ein Taxi (weißer VW Bus), welcher ebenfalls die Sperrung durchfuhr. Bei der Durchfahrt berührte der VW mit dem Außenspiegel den Arm des Mitarbeiters. Dieser wurde hierbei leicht verletzt. Nach einem kurzen Wortgefecht verließ das Taxi die Örtlichkeit. Der Fahrer des Taxis, bzw. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei Wittlich in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell