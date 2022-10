Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl eines Motorrollers

Lünebach (ots)

In der Nacht von Samstag, dem 01.10.2022 auf Sonntag, den 02.10.2022 wurde in Lünebach ein gelber Roller (45 cm³) mit Versicherungskennzeichen entwendet. Zur Tatzeit war eine Musikveranstaltung in Tatortnähe. Zeugen, welche Angaben zur Tat oder dem aktuellen Verbleib des Rollers treffen können, werden gebeten sich bei der Polizei Prüm zu melden.

