Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Dreister Diebstahl während Verkehrsunfallaufnahme

Bitburg (ots)

Am 30.09.2022 gegen 17:00 Uhr kam es auf dem Flugplatzgelände in Bitburg zu einem Verkehrsunfall, durch welchen eine Person leicht verletzt wurde. Die Unfallaufnahme vor Ort ergab, dass der unfallverursachende Mercedes-Benz die Kopernikusstaße vom Gelände der Sportschule in Bitburg befahren wollte und hierzu die Flugplatzstraße kreuzte, dabei jedoch einen vorfahrtsberechtigten, und von seiner Sicht aus von links kommenden, Opel übersah.

Hierbei kollidiert die Fahrzeugfront des Mercedes derart mit der Beifahrerseite des Opel, dass letztgenannter ca. 10 Meter von der eigentlichen Kollisionsstelle entfernt gegen einen auf einer Verkehrsinsel befindlichen Lampenmasten prallt und anschließend auf dessen Fahrerseite liegend zum Stillstand kommt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, sodass der Kreuzungsbereich bis zu dessen Abtransport gesperrt werden musste. Die Fahrerin des Opel, welche über Schmerzen im linken Arm klagte, wurde zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus eingeliefert.

Gegenwärtig unbekannte Täter nutzten die Verkehrsunfallaufnahme aus, um währenddessen unerkannt einem der Zeugen vor Ort durch die geöffnete Scheibe der verschlossenen Fahrertüre seines Fahrzeugs den von außen sichtbaren Geldbeutel mitsamt dessen Inhalts sowie ein Mobiltelefon zu entwenden. Dieser stand mit seinem Pkw einige Meter hinter den Einsatzfahrzeugen und somit aus dem Sichtbereich der Unfallstelle.

Zeugen des Unfallgeschehens oder des Diebstahls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bitburg, Tel.: 06561-96850, in Verbindung zu setzen.

