POL-PDWIL: Sachbeschädigung an einem Funkstreifenwagen

Wittlich (ots) - Am Samstag, den 01.10.2022, kam es in der Zeit zwischen 16:45 - 17:00 Uhr zum Diebstahl eines hochwertigen Staubsaugers, auf dem Parkplatz des Geschäfts "Bungert". Der Geschädigte hatte das Elektrogerät neben seinem PKW abgestellt, um Getränkekisten wegzubringen. Als er zu seinem PKW zurückkehrte war der Staubsauger weg. Zeugenhinweise werden an die Polizei Wittlich erbeten. Rückfragen bitte an: ...

mehr