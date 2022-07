POL-Bremerhaven: Aufgrund mangelnder Ladungssicherung gestoppt

Bremerhaven (ots) - Auf frischer Tat erwischte eine Polizeistreife in Bremerhaven-Geestemünde einen 41-Jährigen dabei, wie er mit Stiften die Glasscheiben eines Buswartehäuschens bemalte. Als die Beamten ihn in der Nacht zu Mittwoch, 27. Juli, gegen 2.45 Uhr an der Altonaer Straße erwischten, händigte er die Stifte aus und machte sich sogleich daran, die ...

mehr