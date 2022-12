Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Hausrat widerrechtlich auf Wiesengelände entsorgt - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Alter Hausrat wurde am Mittwoch, 07.12.2022 gegen 14.50 Uhr auf einem Wiesengelände an der L 140, unterhalb des Adelsberg entdeckt. Kissen, Matratzen, Kleidung, Wäsche und Handtücher wurden von Unbekannten widerrechtlich den Hang hinuntergeworfen. Der Polizeiposten Oberes Wiesental (07673/88900) bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell