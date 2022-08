Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall mit einem leicht Verletzten (03.08.2022)

VS-Schwenningen (ots)

Ein leicht Verletzter und ein Blechschaden in Höhe von rund 6.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochnachmittag, gegen 16.45 Uhr, auf der Villinger Straße ereignet hat. Ein 86 Jahre alter Fahrer eines Opel Astra fuhr von einem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters verbotenerweise nach links in die Villinger Straße ein. Gleichzeitig war ein 40-Jähriger mit einem Toyota Aygo auf der Villinger Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Auf Höhe des Lebensmitteldiscounters prallen die beiden Autos zusammen. Bei dem Aufprall verletzte sich der 40-Jährige leicht und wurde von einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden am Opel auf eine Höhe von rund 2.000 Euro und am Toyota auf ungefähr 4.000 Euro.

