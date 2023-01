Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Telefontrickbetrüger

Weimar (ots)

Am Freitag trieben Telefontrickbetrüger erneut ihr Unwesen in Thüringen. Ab den Vormittagsstunden häuften sich die Mitteilungen besorgter Bürger hierzu bei der Polizei. Allein im Schutzbereich der PI Weimar wurden durch die Beamten im Laufe des Tages 23 Anzeigen aufgenommen. In allen bei der PI Weimar aufgenommenen Fällen wandten die Täter die Masche des sogenannten Schockanrufes an. Angeblich hätte ein naher Verwandter einen schweren Unfall verursacht und es müsse nun eine hohe Geldstrafe gezahlt werden. Glücklicherweise ließen alle Angerufenen die notwendige Skepsis walten und gingen nicht auf die Geldforderungen ein. Die Polizei weißt nochmals darauf hin, bei solchen Anrufen stets skeptisch zu sein und kein Geld oder Wertsachen an fremde Personen zu übergeben.

