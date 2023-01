Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Glatteisunfälle

Weimar (ots)

Jeweils ca. 12.000 Euro Schaden konstatierte die Weimarer Polizei bei zwei glatteisbedingten Unfällen am Freitagmorgen.

Gegen 06:00 Uhr befuhr ein 42-Jähriger mit seinem Pkw Skoda die Ortslage Hottelstedt aus Richtung Ettersburg kommend. Auf einem Fahrbahnbelagübergang von Asphalt auf Kopfsteinpflaster geriet er trotz geringer Geschwindigkeit auf der eisglatten Fahrbahn ins Rutschen. Jegliches Bremsen oder Lenken blieb ohne Erfolg und der Pkw rutschte in Folge des leicht abschüssigen Fahrbahnverlaufes von der Straße und stieß gegen die Mauer eines Bachlaufes.

Ein weiterer witterungsbedingter Unfall ereignete sich gegen 07:30 Uhr am Markt in Weimar. Ein 40-Jähriger fuhr mit einem Lkw vom Platz der Demokratie kommend in Richtung Marktplatz. Auch dieses Fahrzeug rutschte plötzlich auf dem überfrorenen Kopfsteinpflaster nach rechts weg, sodass der Lkw gegen drei am Fahrbahnrand geparkte Pkw stieß. Am Lkw entstand augenscheinlich kein Schaden. Die Schäden an den drei Pkw werden aus gesamt ca. 12.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell