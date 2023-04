Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen/ Lkr. Tuttlingen) Auffahrunfall auf der Hauptstraße (20.04.2023)

Spaichingen (ots)

Zu einem Auffahrunfall mit insgesamt rund 10.000 Euro Blechschaden ist es am Donnerstag, gegen 14.30 Uhr, auf der Hauptstraße gekommen. Eine 20 Jahre junge Fahrerin eines Mini Cooper war auf der Hauptstraße in Richtung Aldingen unterwegs. Vermutlich aufgrund eines angeregten Gesprächs war die junge Frau so abgelenkt, dass sie ein vor der Kreuzung zur Robert-Koch-Straße auf der Linksabbiegespur verkehrsbedingt stehenden Mercedes eines 72-Jährigen nicht bemerkte. Die 20-Jährige krachte in das Heck des Mercedes. Beide Autofahrer bleiben unverletzt. Ein Abschlepper kümmerte sich um den demolierten Mini. Am Mercedes entstand laut Schätzungen der Polizei ein Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro und am Mini von etwa 8.000 Euro.

