Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Diebe klauen schwarzen Peugeot 206- Hinweise erbeten (19./20.04.2023)

Tuttlingen (ots)

Unbekannte haben im Zeitraum von Mittwoch, 19.00 Uhr, bis Donnerstag, 9.00 Uhr, in der Maybachstraße ein abgestelltes Auto gestohlen. Die Diebe klauten einen unverschlossenen schwarzen Peugeot 206, der auf einem Parkplatz vor der Hausnummer 4 stand. An dem Wagen sind die Kennzeichenschilder "KN-L 5251" angebracht. Hinweise zum Diebstahl oder zum Verbleib des Peugeot nimmt die Polizei in Tuttlingen, Telefon 07461 941-0, entgegen.

