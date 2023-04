Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen/ Lkr. Tuttlingen) Unfall mit Blechschaden (20.04.2023)

Aldingen (ots)

Am Donnerstagvormittag, gegen 10.30 Uhr, ist es auf der Rubäckerstraße zu einem Unfall mit einem Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 9.000 Euro gekommen. Ein 74-jähriger Fahrer eines BMW X1 war auf der Brunnenstraße unterwegs und bog an der Einmündung zur Rubäckerstraße nach links ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem 53-jährigen Fahrer eines Reisebusses, der auf der Rubäckerstraße fuhr und nach links in die Brunnenstraße abbog. Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich keine Fahrgäste im Bus. Die Polizei schätzt den am Reisebus Setra entstandenen Schaden auf rund 4.000 Euro und am BMW auf etwa 5.000 Euro.

