POL-KN: (Tuttlingen) 13.000 Euro Blechschaden bei Vorfahrtsunfall (20.04.2023)

Tuttlingen (ots)

Ein Auto und ein Lastwagen sind bei einem Unfall im Kreisverkehr auf der Max-Eyth-Straße und der Rudolf-Diesel-Straße am Donnerstagnachmittag, gegen 14.15 Uhr, kollidiert. Ein 47 Jahre alter Mann mit einem Lastwagen Daimler Antos stieß bei der Einfahrt in den Kreisel mit einer 23-jährigen Fahrerin eines BMW zusammen, die in diesem bereits fuhr. Durch den Aufprall drehte sich das Auto kollidierte anschließend noch mit einer Werbetafel einer dortigen Bäckerei. Der Lastwagenfahrer war zuvor auf der Max-Eyth-Straße unterwegs. Beide Unfallbeteiligte blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 13.000 Euro.

