Wittlich (ots) - Am Montag, 03.10.2022, zwischen 23.00 Uhr und 23.20 Uhr befand sich ein 36-jähriger Mann mit seinem E-Scooter in Wittlich auf dem Heimweg. Vier männliche Personen griffen den 36-jährigen im Einmündungsbereich Klausener Weg / Zossenstraße an und schlugen ihn zusammen. Anschließend flüchteten die Täter mit einem schwarzen Pkw, Mercedes. Der Geschädigte erlitt diverse Verletzungen am gesamten ...

