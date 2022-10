Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Zeugenaufruf - Körperliche Auseinandersetzung

Wittlich (ots)

Am Montag, 03.10.2022, zwischen 23.00 Uhr und 23.20 Uhr befand sich ein 36-jähriger Mann mit seinem E-Scooter in Wittlich auf dem Heimweg. Vier männliche Personen griffen den 36-jährigen im Einmündungsbereich Klausener Weg / Zossenstraße an und schlugen ihn zusammen. Anschließend flüchteten die Täter mit einem schwarzen Pkw, Mercedes. Der Geschädigte erlitt diverse Verletzungen am gesamten Körper, begab sich mit Freunden in ein Krankenhaus und wurde dort vorsorglich stationär aufgenommen. Zeugenhinweise werden an die Polizei Wittlich unter Tel. 06571 / 926-0 erbeten.

