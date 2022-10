POL-PDWIL: illegale Abfallentsorgung

Traben-Trarbach (ots) - Am 03.10.22, 20.45 Uhr, wurde am Busbahnhof in Traben-Trarbach ein 32-jähriger Mann aus dem Raum Koblenz kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass gegen ihn zwei Haftbefehle vorlagen. Er wurde festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Zell Telefon: 06542-9867-0 pizell@polizei.rlp.de Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind ...

mehr