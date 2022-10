POL-PDWIL: Betriebsunfall bei landwirtschaftlichen Arbeiten

Daun (ots) - Am 03.10.2022 zwischen 18:00 Uhr und 23:00 Uhr lagerten bisher unbekannte Täter im Bereich der Mehrener Straße in Daun, in der dortigen Bushaltestelle insgesamt 36 leere Weinflaschen ab, augenscheinlich, um diese dort zu entsorgen. Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun Sven Lehrke, PHK ...

