Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, B 34, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Einmündung B33 auf die B34 (21.04.2023)

Radolfzell, B34 (ots)

Am Freitagmittag hat sich auf der Einmündung der Bundesstraße 33 auf die Bundesstraße 34 ein Unfall ereignet, bei dem zwei Personen leichte Verletzungen erlitten haben. Ein 80-jähriger Mann fuhr mit einem Peugeot Partner von der B33 aus Richtung Konstanz kommend an der Ausfahrt zur B34 ab. An der Einmündung bog der Mann nach rechts in Richtung Stahringen ab und kollidierte dabei mit einem von links aus Richtung Radolfzell kommenden, vorfahrtsberechtigten BMW X Drive eines 41-Jährigen. Die Besatzung eines Rettungswagens untersuchte die beiden leicht verletzten Fahrer vor Ort. Die Höhe des an dem Peugeot und dem BMW entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

