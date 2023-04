Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Ihlow/Riepe - Kraftstoff gestohlen

Norden - Cabrio beschädigt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

In einem Windpark in Riepe kam es in der Nacht zu Freitag zu einem Diebstahl. Aus einem Bagger wurden mehrere hundert Liter Kraftstoff abgezapft und gestohlen. Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstag, 17 Uhr, und Freitag, 7.30 Uhr, vor einer Windenergieanlage in Höhe der Autobahn, etwa einen Kilometer vom Pendlerparkplatz an der Friesenstraße entfernt. Die Örtlichkeit ist lediglich über einen vom Parkplatz ausgehenden Schotterweg erreichbar. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 04941 606215.

In der Leipziger Straße in Norden haben Unbekannte in der Nacht zu Montag ein Cabriolet beschädigt. Das Verdeck eines schwarzen MG Rover Cabrio wurde zerstört. Die Tat ereignete sich zwischen Sonntag, 21 Uhr, und Montag, 9.30 Uhr. In dieser Zeit stand der Wagen in der Leipziger Straße auf einer Parkfläche. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 entgegen.

