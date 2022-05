Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg. Kind auf Fahrrad beschädigt Auto.

Lippe (ots)

Ein Junge beschädigte am Donnerstagmittag (12.05.2022) mit dem Lenker seines Fahrrads einen geparkten PKW in der Rosenstraße und fuhr davon. Das Kind fuhr gegen 12:45 Uhr durch die Straße und kollidierte mit dem Scheinwerfer des geparkten Autos. Anschließend radelte er durch Pfad in Richtung Wassertwete fort. Der Sachschaden am Wagen beträgt etwa 500 Euro.

Der junge Radfahrer wird auf etwa 10 Jahre geschätzt, sei schlank und habe kurze schwarze Haare. Sein Fahrrad war ein silber-blaues Trekkingrad. Wer Hinweise auf die Identität des Jungen geben kann, informiert bitte telefonisch das Verkehrskommissariat unter 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell