Heidelberg (ots) - Am Montagabend, gegen 19.50 Uhr begaben sich drei männliche, bislang unbekannte Täter mit einem Beil zur Rezeption eines Hotels in der Czerny Ring und teilten mit dass es sich um einen Überfall handle. Die Angestellten des Hotels reagierten schnell, schlossen sich in ein Büro ein und alarmierten den Notruf. Hierauf verließen die Männer bereits ...

