POL-MA: Mannheim/Idstein-Eschenhahn: 17-Jährige vermisst - PM Nr. 2

Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Im Zeitraum zwischen Freitag, 16.00 Uhr und Montag, 06.00 Uhr, brach eine bislang unbekannte Täterschaft in ein Firmengelände in der Petersbergstraße ein. Die unbekannten Täter drangen über ein Rolltor in das Firmeninnere ein und entwendeten dort Kupfer. Dieses wurde vermeintlich mit einem größeren Fahrzeug von der Tatörtlichkeit ...

