POL-MA: Viernheim/A659: Audi kollidiert mit Leitplanke und flüchtet - Zeugen gesucht!

Viernheim (ots)

Am Montagvormittag um kurz nach 10 Uhr kollidierte eine noch unbekannte Audi-Fahrerin oder ein unbekannter Audi-Fahrer auf der A659 in Fahrtrichtung Weinheim alleinbeteiligt mit der Leitplanke und flüchtete anschließend. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete den Unfall im Rückspiegel und verständigte die Einsatzkräfte. Insgesamt beschädigte die oder der Unbekannte 16 Schutzplanken und verursachte einen Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Ersten Ermittlungen zufolge handelt es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen dunkelgrünen Audi A4. Der Autobahnpolizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0621/47093-0 zu melden.

