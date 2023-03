Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim, Innenstadt: Versuchter Einbruch in Kiosk - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

In der Zeit von Samstagmorgen bis Montagmorgen kam es im Quadraten E 2 zu einem versuchten Einbruch in einen Kiosk. Dem oder den unbekannten Tätern gelang es jedoch nicht, in den Verkaufsraum zu gelangen. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt sucht nun nach Zeugen, welche Hinweise zu dem Täter oder der Tathandlung machen können und bittet diese, sich unter Tel.: 0621 12580 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell