Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: PKW kollidiert mit Straßenbahn

Mainz-Hartenberg/Münchfeld (ots)

Am Mittwochnachmittag, gegen 16.00 Uhr, kam es in der Saarstraße, in Höhe der Universität zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Straßenbahn. Der 22-jährige PKW-Fahrer fuhr von der Koblenzer Straße auf die Saarstraße, Fahrtrichtung Innenstadt, auf. In Einmündungsbereich kollidierte er mit einer Straßenbahn, die in Fahrtrichtung Europa-Kreisel fuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der PKW des 22-jährigen auf eine Verkehrsinsel geschleudert. Der 22-jährige zog sich leichte Verletzungen am Arm zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der 30-jährige Führer der Straßenbahn erlitt einen Schock. Fahrgäste der Straßenbahn wurden nicht verletzt. Der PKW des 22-jährigen wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Während der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten war die Auffahrt zur Saarstraße für ca. eine Stunde gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell